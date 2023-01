Onduidelijkheid op stations tussen Doetinchem en Arnhem: ‘Rijdt mijn trein nou wel of niet?’

Trainerscarrousel Arnhem e.o. Trainer Delano Verwey langer bij Arnhemse Boys

ARNHEM - Delano Verwey (53) is ook komend seizoen hoofdtrainer bij zaterdagvierdeklasser Arnhemse Boys. De oefenmeester is momenteel bezig aan zijn eerste seizoen op sportpark Schuytgraaf en staat met zijn ploeg op een zevende plek in 4B.

17 januari