Ongedwongen sfeer is hét geheim van Hoogte80 Festival op de bult bij de Geitenkamp

Allemaal Arnhemmers Lyudmyla werd verliefd op Nederland vanwege de bloemen. ‘Zeker in het begin keek ik mijn ogen uit’

In Allemaal Arnhemmers vertellen stadgenoten met wortels in het buitenland hun (levens)verhaal. Dit keer: Lyudmyla Minchoek (50). ,,Mijn familie verblijft nog in Oekraïne. Normaal bezoek ik ze ieder jaar.”

24 mei