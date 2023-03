Ongeslagen reeks RKHVV door eigen foutjes doorbroken

Betuwse woningcor­po­ra­ties gaan mogelijk fuseren: ‘We staan voor grote uitdagin­gen’

De woningcorporaties Waardwonen en WOONstichting Gendt onderzoeken of fuseren een optie is. Samen beheren ze ruim 4700 woningen in de regio. De corporaties stellen voor ‘grote uitdagingen’ te staan.