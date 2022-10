Ongeval op A12 bij Arnhem, twee rijstroken waren tijdelijk dicht

Veelbespro­ken nieuwbouw aan De Whemedreef moet volgend jaar zomer klaar zijn

ARNHEM - De eerste bewoners van het veelbesproken bouwproject De Kijkers in de Arnhemse wijk Malburgen-Oost kunnen komende zomer de sleutel in het slot van de voordeur steken. Aan de Immerlooplas verrijzen nu in rap tempo 39 eengezinswoningen. Met de bouw van een toren met 21 huurappartementen is ook al begonnen.

17 oktober