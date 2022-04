Ontroering, verrassing en blijdschap: deze 29 mensen kregen een lintje in Arnhem en Veluwezoom

Arnhem

Piet Schreuder (97) is de oudste gedecoreerde van Nederland. Hij kreeg zijn lintje voor zijn vele vrijwilligerswerk. Sinds 1961 is hij vrijwilliger bij het Wijkplatform Presikhaaf te Arnhem (1961-2013) en daarvoor (sinds 1950) en daarna op eigen initiatief. Zet zich met name in voor het groen in Presikhaaf.