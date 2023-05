‘Onverwoestbare’ toch geveld: einde carrière voor running back Arnhem Falcons

Tekort aan vakmensen. Restaura­tie­cen­trum houdt open dag in Velp om specialis­ten te vinden

Vakmensen die weten hoe ze een monument kunnen restaureren, zijn schaars aan het worden. In Gelderland is er een groot tekort aan. Het Gelders Restauratie Centrum (GRC) is er om deze mensen op te leiden. Op 16 mei is er open dag voor geïnteresseerden in Velp.