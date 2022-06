Ook de dieren van Burgers’ hadden het zwaar na de Slag om Arnhem

Vluchtelin­gen Oekraïne herdenken slachtof­fers oorlog bij het monument ‘Mens tegen Macht’ in Arn­hem

ARNHEM - Vluchtelingen uit Oekraïne houden woensdagavond een herdenking voor de slachtoffers van de oorlog in hun land bij het monument ‘Mens tegen Macht’ tegenover Focus Filmtheater in het stadshart van Arnhem. De herdenking is een initiatief van Oekraïners die worden opgevangen op een cruiseschip langs de Rijn.

22 juni