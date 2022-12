Ook in Arnhem en Nijmegen zijn ze trots op de ‘leeuwen van de Atlas’: ‘Wat opvalt is de saamhorigheid’

Teleurge­stel­de Oranjefans in Arnhem moeten even slikken én bijkomen: ‘Wat een wedstrijd, die 2-2: óngélóóflijk’

ARNHEM - Op de Korenmarkt in Arnhem hangen de oranje vlaggetjes en ballonnen nog fier, ook al is het Nederlands elftal een half uurtje eerder uitgeschakeld. De wedstrijd tegen Argentinië met in de allerlaatste minuut de 2-2, verlenging en strafschoppen, gaat de fans niet de koude kleren zitten. ,,Ik moest wel echt even bijkomen.”

10 december