Ook in Arnhem en omgeving komen velen in actie voor Giro555: ‘Ik word heel verdrietig van wat er nu gebeurt’

Knight Area brengt eerbetoon aan veteranen: ‘We moeten er hard aan werken om vrijheid te behouden’

Veteranen die terugkomen van een missie voelen zich vaak onbegrepen, ze missen de kameraadschap binnen het leger en hebben soms angsten die het dagelijks leven lastig maken. De symfonische rockband Knight Area schreef er het album ‘D-Day 2, The Final Chapter’ over. Mede gebaseerd op ervaringen van de Arnhemse drummer Pieter van Hoorn (51), zelf veteraan van de Dutchbat II-missie in 1994/1995 in Bosnië.

2 maart