Ook op een familiefeest is de SP strijdlustig: ‘Rechts betekent geen zak voor de werkende klasse’

ARNHEM - Met strijdliederen, toespraken en speeddaten met Kamerleden heeft de SP zondag in Burgers’ Zoo in Arnhem het vijftigjarig bestaan gevierd. Partijleider Lilian Marijnissen kondigde er een ‘koopkrachtcampagne’ aan die de komende zomer zal woeden en die op de zaterdag voor Prinsjesdag, 17 september, moet uitmonden in een groot protest in Den Haag.

Het woord ‘strijd’ is vermoedelijk het meest gebruikte woord op deze familiedag, waar duizenden SP’ers uit het hele land op afkwamen. Velen met hun kinderen of kleinkinderen. Of het nu de Groningse leden Wim en Jannie de Haan zijn, partijleider Marijnissen of oudgediende Remi Poppe (84) hun taalgebruik is hetzelfde. Er moet gestreden worden voor de gewone Nederlanders. Aan rechtse partijen kun je dat niet overlaten, zegt Marijnissen. ,,Die zullen geen zak betekenen voor de werkende klasse.”

Neoliberalisme van Rutte

Het is eigenlijk meer dan ooit tijd voor de SP, vinden ze hier, nu een op de drie Nederlanders moeite heeft rond te komen. Het 'neoliberalisme van Rutte’ heeft de samenleving kapot gemaakt, en de gewone mensen zijn de dupe. ,,Als er ooit een dag was om de SP op te richten, was het vandaag wel", zei oud-partijleider Emile Roemer.

Dat de partij de juiste snaar bij de bevolking de laatste jaren moeilijk weet te raken en in de peilingen nog onder het huidige zeteltal van 9 staat, verbaast veel leden. Aan de ideeën ligt het niet, denkt Piet de Ruiter, actief in de Noordoostpolder. Met de nieuwe koopkrachtcampagne, zo hoopt hij, zal de SP de weg omhoog weer inslaan. ,,Lonen omhoog, prijzen omlaag, dat is een typisch SP-verhaal.”

Doodongelukkig

Oud-Kamerlid Poppe en oud-partijleider Jan Marijnissen zijn later op de dag evenmin somber over de toekomst van de partij, die in 2006 25 zetels haalde. Over de prestaties van dochter Lilian houdt vader Jan zich op de vlakte. Dat de SP zich verre houdt van een fusie met GroenLinks en PvdA, heeft in ieder geval wel zijn steun. ,,Dat wordt een hutspot, je zou SP’ers daar doodongelukkig mee maken.”

Volledig scherm Emile Roemer spreekt SP'ers toe tijdens de familiedag. © Rolf Hensel