Oorlogstrauma van verzetsheld staat centraal in boek met Vordense roots: ‘Dit is ook Ruurds nalatenschap’

Introdans-directeur krijgt nog hogere onderschei­ding: ‘Van de Travolta van Glanerbrug tot internatio­na­le top’

De artistiek directeur van het Arnhemse Introdans, Roel Voorintholt, is woensdagavond bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ahmed Marcouch zei voor het opspelden: ,,Je bent in veertig jaar uitgegroeid van de John Travolta van Glanerbrug tot een groot internationaal kunstenaar.”