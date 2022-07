Oosterbeekse De Roo voert Gelderse lijst aan voor GroenLinks: ‘Beter klimaat, meer natuur en anders boeren’

Rozendaal en Rheden komen samen uit de afsluiting van de Posbank, de vraag is alleen: hoe?

ROZENDAAL/ RHEDEN - De Posbank gedurende de zomermaanden afsluiten voor alle verkeer of niet? Dat is de vraag. De gemeente Rheden en Rozendaal zitten sinds kort niet meer op dezelfde lijn. ,,Maar we komen er samen wel uit”, meent de Rozendaalse wethouder Simon Warmerdam. Hoe? Dat is nog even de vraag.

7 juli