Oosterbeekse ijsbaan vandaag open na nachtenlang doorwerken: ‘We gaan er van genieten’

OOSTERBEEK - Goed nieuws voor schaatsliefhebbers: de ijsbaan op sportpark Hartenstein in Oosterbeek is deze woensdag geopend. Daar gingen vele nachten van voorbereidingen aan vooraf.

De baan opent om 09.00 uur en er zijn geen tijdsloten. Wel is de baan op enkele momenten dicht, namelijk tussen 12.00 en 14.00 uur. Ook tussen 17.00 en 19.00 uur is de baan gesloten.

De baan gaat deze woensdag om 22.00 uur weer dicht. IJsmeester Sjon Grobbee van de Oosterbeekse IJsvereniging verwacht dat het ijs sterk genoeg is om er de hele dag en avond op te kunnen schaatsen. ,,Als er een paar honderd man tegelijk komen, weet je dat natuurlijk nooit. We moeten het per dagdeel bekijken, maar zoals het er nu bij ligt ga ik er wel vanuit dat we de hele dag open zijn. Vanmiddag wordt het ook weer kouder, dus goede hoop.”

Laagje voor laagje opgebouwd

Omdat het schaatsseizoen pas net is begonnen, zijn de abonnementen nog niet verstuurd door de ijsvereniging. ‘Dit is geen probleem. We checken je lidmaatschap bij binnenkomst. Ben je geen lid, ook dat is geen probleem, je kunt een kaartje kopen aan de poort. Pinnen kan ook', aldus een bericht op de Facebook-pagina.

Grobbee is erg blij dat de baan na avonden en nachten hard werken open kan. ,,Ja, we gaan er van genieten”, klinkt het dan ook tevreden. De afgelopen dagen begon hij steevast rond een uur of negen in de avond met het opbouwen van de baan, laag voor laag. De ijsmeester ging daar mee door tot acht uur ‘s ochtends. Elke een à twee uur maakte hij een ronde op de ijsbaan en spoot hij een tank met 4000 liter water leeg. Elke tank is een laagje van een millimeter.

Meer informatie op www.oijv.nl

