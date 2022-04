Oosterbekers knappen huiskamers in noodopvang vluchtelingen op

OOSTERBEEK - Oosterbeekse vrijwilligers steken de handen uit de mouwen in de noodopvang voor vluchtelingen in Oosterbeek. De verbouwing van het voormalige Moviera-pand is nog bezig, maar de vijf huiskamers worden alvast geverfd door de vrijwilligers. Ze kunnen nog wel wat extra handen gebruiken.

De vrijwilligers zijn inwoners van Oosterbeek die zich betrokken voelen bij de komst van de vluchtelingen. Ze hebben zich verenigd in de facebookgroep Samen in Oosterbeek. Met verschillende initiatieven zetten ze zich in voor de asielzoekers die in mei of mogelijk juni arriveren. Een van de projecten is het ‘huiskamerproject’ dat zaterdag begint.

Schoonmaken en verven

Ze gaan de muren en deuren van de gemeenschappelijke huiskamers schoonmaken en verven. Als dat over een paar weken klaar is, richten ze de kamers in. Gerda Mulder, initiatiefnemer van Samen in Oosterbeek, kan nog helpers gebruiken. Voor aankomende zaterdag zijn er vier aanmeldingen. Voor de week erop is dat aantal nog niet veel hoger.

De meivakantie is volgens Mulder een verklaring hiervoor. ,,Daarnaast zijn het ook werkzaamheden waar niet iedereen van de groep voor gekozen heeft. Mensen kozen er bijvoorbeeld voor om taalmaatje te worden of fietsen te repareren als de vluchtelingen er zijn. Dit is een extra project.”

Twintig vrijwilligers per dag

In een ideale situatie zijn er per dag twintig personen bezig met het opknappen van de huiskamers. ,,We doen het omdat we het leuk vinden. En omdat we al zolang wachten op de bewoners. Daardoor is er nog tijd om dit te doen”, zegt Mulder.