Oosterbekers willen deelauto’s in hun wijk in de hoop dat bewoners hun tweede auto weg doen

De oude, smalle straten in de wijk staan vol met geparkeerde auto’s. Zelfs op de hoeken. ,,De wijk gaat op de schop. We krijgen nieuwe riolering. Omdat mensen graag meer groen in de wijk willen, gaat dat ten koste van parkeerplaatsen”, zegt Riet Luyten van Duurzaam Talud. Om de wijk niet nog voller te maken, wil haar organisatie inzetten op deelauto’s.

,,Dat is duurzamer. Daarom kiezen we ook voor een elektrische auto. We hopen dat mensen hun auto de deur uit willen doen als er een deelauto komt. Maar ik denk dat het bij het merendeel van de mensen uit de wijk om het wegdoen van de tweede auto gaat”, zegt Luyken.

Op steeds meer plekken

De deelauto rukt op. Ze staan op steeds meer plekken. Voornamelijk in steden omdat daar meer gebruikers zijn. Dat maakt het voor bedrijven als MyWheels en GreenWheels aantrekkelijker om een deelauto te plaatsen. Wil je een deelauto in een dorp dan moet het initiatief vaak vanuit de bewoners zelf komen. Zoals ook in Oosterbeek.

Quote Mensen vinden het toch eng om afhanke­lijk te worden van een auto die niet van hen is Margit Warmink, Groenendaalsestraat Renkum

Volgens Margit Warmink is dat nog best lastig. Zij heeft samen met buurtbewoners voor elkaar gekregen dat er nu een elektrische deelauto aan de Groenendaalsestraat in Renkum staat. ,,Mensen vinden het toch eng om afhankelijk te worden van een auto die niet van hen is. En je hebt veel deelnemers nodig om een deelauto rendabel te maken.”

Hoeveel deelnemers er nodig zijn, is afhankelijk van het contract dat ze kiezen. ,,Van intensieve gebruikers hebben we er minder nodig dan van mensen die de deelauto maar af en toe gebruiken”, legt Warmink uit.

Openbaar vervoer

De meeste deelnemers in Renkum hebben wel een auto. ,,Ze gebruiken de deelauto als tweede auto omdat het openbaar vervoer in het dorp niet geweldig is. Er is ook iemand die op de fiets vanuit Doorwerth komt en dan vanaf hier de deelauto meeneemt. Maar ik moet eerlijk toegeven dat ik zelf eerder de fiets neem dan de deelauto. Ik gebruik hem niet vaak. Misschien is het koudwatervrees want ik hoor ook van mensen dat ze er juist veel gebruik van maken.”

Een deelauto heeft zin als je minder dan 10.000 kilometer per jaar rijdt, weet Luyken. Zij hoopt dan ook dat in haar wijk Talud in Oosterbeek veel mensen mee willen doen. ,,We houden op 1 juni een informatiebijeenkomst in de bibliotheek. Om 19.30 uur. Dan is ook te zien welke auto hier hopelijk in de wijk komt te staan, de Hyundai Kona. En er wordt uitgelegd hoe de app werkt.”

Volgens Warmink biedt een deelauto een groot voordeel in een wijk met parkeerproblemen. ,,Je hoeft niet eindeloos te zoeken naar een parkeerplek. Je hebt een vaste stek. En je leert de mensen in de buurt kennen. We hebben al een gezellige buurt, maar doordat we een elektrische auto delen is er nog meer contact.”