Op de Koorschool Arnhem leert Féline van Etten zingen en optreden

Weet je al wat je later wil worden? ,,Het lijkt me wel leuk om iets met paarden of iets in de kinderverzorging te doen. Werken bij een peuteropvang of zo.”

Naar welke school ga je en wat vind je het leukst op school?

,,Ik zit op de Parcival in Arnhem-Zuid, dat is een vrije school. Ik zit in groep zeven, klas vijf. Op dit moment kennen we een periode op school met veel tekenen. Dat vind ik wel leuk. Later wil ik graag naar het Stedelijk Gymnasium in Arnhem. Wat mij daar leuk aan lijkt? De vakken Grieks en Latijn.”