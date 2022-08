Op deze data vallen de schoolvakanties in 2022-2023 in Arnhen (regio zuid)

indebuurt Uittip! Op stap en tóch vroeg je nest in kan met de Microclub in Arnhem

Speciaal voor de iets oudere nachtclubber, of als je gewoon lekker vroeg je nest in wilt, is er de Microclub. Het is uitgaan zoals in een nachtclub, maar dan in de avond in plaats van tot in de late uurtjes. Klinkt dit jou als muziek in de oren? Lees dan hier meer over de Microclub in Arnhem.

