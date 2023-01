Op deze datum begint Echte meisjes in de jungle met Arnhemse Michella Kox

Laagstaan­de zon oorzaak botsing Oosterbe­ker (33) met bromfiet­ser, OM komt met milde eis

Op 4 maart vorig jaar ging het vreselijk mis op de Klinkelbeekseweg in Oosterbeek. Verblind door de laagstaande zon botste een 33-jarige Oosterbeker tegen een bromfietsster. Hij had haar voorrang moeten verlenen. De impact is enorm: vele operaties later is het slachtoffer nog steeds niet helemaal hersteld en het is ook maar de vraag of dat gaat gebeuren.

