Op deze datum opent de nieuwe HEMA in het Musiskwartier in Arnhem

Arnhemmers hebben er een tijdje op moeten wachten, maar binnenkort is het eindelijk zo ver. De nieuwe HEMA aan de Brouwersstraat 4 in het Musiskwartier gaat open! Lees hier wanneer dat is en wat je kunt verwachten op de nieuwe locatie.

Het nieuws dat de HEMA in de binnenstad van Arnhem ging verhuizen werd in november 2021 bekend.

Wanneer gaat HEMA Musiskwartier open?

Nu, na ruim 85 jaar op dezelfde locatie aan de Rijnstraat, zet HEMA deze historische stap. De oude vestiging sluit en de nieuwe vestiging gaat op 4 augustus 2022 open. Dat meldt Jeffrey Peerdeman, de corporate communicatieadviseur van HEMA in een persbericht. Arnhemmers moeten HEMA in de binnenstad wel een paar daagjes missen, want het filiaal in de Rijnstraat is op 30 juli voor het laatst open.

Volledig scherm De nieuwe HEMA in het Musiskwartier in Arnhem. © indebuurt Arnhem

Wat verandert er?

Ben je nu bang dat er met de verhuizing veel verandert aan je oude vertrouwde HEMA in Arnhem? Geen paniek. Het welbekende assortiment en het huidige winkelteam blijven hetzelfde. Wat wel nieuw is, is de indeling van de winkel en het uiterlijk van het restaurant en de versafdelingen.

De indeling van de twee verdiepingen is eenvoudiger en logischer. Bovendien komt er een een balie waar je verse salades, broodjes, smoothies, sappen en soepen kan halen. Met eigen ogen zien? Dat kan vanaf 4 augustus 2022 in het Musiskwartier. En mocht je de oude locatie van HEMA nou toch erg missen, dan hebben we altijd de foto's nog. Die bekijk je hier.

