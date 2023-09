Op deze plek met een prachtig vergezicht moet je als Arnhemmer geweest zijn

MET VIDEO Henny (80) en Hennie (76) verlaten hun dierbare volksbuurt Rijnwijk: ‘Kijk daar, de Eusebius­kerk’

Het einde van de volksbuurt Rijnwijk in Arnhem is nu echt nabij. Ook het illustere echtpaar Henny en Hennie Hol is deze week vertrokken. Maar de bekeuring die ze kregen op hun nieuwe adres zit ze niet lekker. ,,En toch is dit een lot uit de loterij. Het begin van een nieuw leven.”