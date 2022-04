Op jacht bij de Velper Sneupdagen: ‘Het speuren naar die ene schat, dat is sneupen’

Douwe Egberts keert na 7 jaar met café terug in Arnhem, maar wel zonder de spaarpun­ten

ARNHEM - Zo’n zeven jaar nadat de Douwe Egberts-winkel op de hoek van de Koningstraat en de Klarestraat in Arnhem de deuren sloot, keert de koffiebrander uit Joure terug in de Gelderse hoofdstad. In een compleet verbouwd winkelpand in de Jansstraat opent in juni het Douwe Egberts Café Arnhem de deuren.

