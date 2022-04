Opgelet: Verkeer richting Duitsland wisselt weer van rijstrook op de IJsselbruggen

De huidige twee rijstroken richting Duitsland gaan nu dicht. Daar start Rijkswaterstaat in de zomer met de renovatie van IJsselbruggen. Wanneer die klus erop zit keert de situatie weer terug naar zoals deze nu is en is de buitenste brug aan de beurt.

Bruggen toe aan versterking

De stalen bruggen ten oosten van Arnhem zijn na 60 jaar toe aan renovatie en versterking. Dat bleek in 2017 na onderzoek. Daarom werden de twee buitenste rijstroken in 2020 afgesloten om de bruggen te ontzien. In die tijd kon de aannemer onderzoek doen naar te te nemen maatregelen.



Zo worden er onder de bruggen extra stalen balken aangebracht, worden lasverbindingen verbeterd en worden steunpunten gerenoveerd of vernieuwd.



Tijdens de renovatie blijft de huidige verkeerssituatie bestaan: drie rijstroken richting Utrecht en het Velperbroekcircuit, vier rijstroken richting Duitsland. Los van de rijstrookwissel heeft het verkeer geen last van de werkzaamheden.

Volledig scherm De nieuwe verkeerssituatie vanaf 24 april. De rode rijstroken zijn nu nog in gebruik. © Rijkswaterstaat

Weg richting Duitsland twee nachten dicht

In verband met de andere wegindeling is de A12 richting Duitsland tussen knooppunt Velperbroek en Westervoort (inclusief afslag 27) twee nachten afgesloten voor alle verkeer van vrijdag 22 april 21.00 uur tot zaterdag 23 april 8.00 uur en van zaterdag 23 april 21.00 uur tot zondag 24 april 9.00 uur. Er wordt een omleidingsroute ingesteld.

Brug over twee jaar klaar

In 2024 is de renovatie naar verwachting afgerond, kan de brug weer 30 jaar mee en heeft het verkeer in beide richtingen weer 4 rijstroken ter beschikking waar 100 kilometer per uur gereden mag worden.



Met de brug richting Utrecht en Arnhem is volgens Rijkswaterstaat niets mis. Die is in tegenstelling tot de bruggen richting Duitsland van beton en kan nog jaren mee.

Volledig scherm De oude en toekomstige situatie op de IJsselbruggen in de A12: vier rijstroken naar Duitsland, vier rijstroken vanuit Duitsland. © Rijkswaterstaat

Volledig scherm De situatie sinds 2020. © Rijkswaterstaat