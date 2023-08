Ophaalservice schoolkinderen die nooit naar tandarts gaan lukt niet: ‘Ga kijken bij Haagse kids-tandarts!’

Column Remco Kock Saltimboc­ca? Dorade? Ja, ik ben een culinaire analfabeet. Eten interes­seert me niet zo

Parelhoen. Heilbot. Dorade. Sanbei gel. Coquilles. Kalfsmuis. Haring kaviaar. Furikake krokant. Saltimbocca. Na het openen van de menukaart schrok ik me rot. Het ding riep meer vragen op dan antwoorden, leek geschreven in een taal die ik niet machtig was.