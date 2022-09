Ophef over plantaardig eten bij WK volleybal in Gelderland

Gedeputeerde Jan Markink vertelt in het verhaal dat de provincie écht gezond voedsel wil stimuleren. Daarom is het Gelderse Food Plaza in het leven geroepen waar de nadruk ligt op plantaardig eten. De Gelderse Food Plaza is een aparte tent van waaruit ondernemers in de foodsector de kans krijgen om gezond eten aan de man te brengen. De nadruk ligt daarbij op plantaardig. De provincie benadrukt nu er ophef ontstaat dat buiten deze ruimte wel ‘gewoon friet en kroketten’ te koop zijn.