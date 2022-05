Opmars populaire vrijeschool zet door: nu ook vestiging voor voortgezet onderwijs in Arnhem

update | Met video Vrouw neergescho­ten in huis terwijl haar man voor de deur staat: politie houdt verdachte aan bij Veenendaal

ARNHEM - Bij een schietincident in een woning aan de Kinkelenburglaan in de Arnhemse wijk Over het Lange Water is maandagmiddag een vrouw gewond geraakt aan haar arm. Tijdens een klopjacht heeft de politie korte tijd later een verdachte aangehouden op de A12 bij Veenendaal.

16 mei