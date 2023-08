Opmerkelijk! De meeste regen valt in Arnhem niet 's winters maar 's zomers en zo zit dat

Arnhem krijgt een heus AB­BA-festival: ‘Muziek is tijdloos en spreekt zóveel mensen aan’

De Zweedse band ABBA is zonder twijfel een van de meest invloedrijke bands in de geschiedenis van de popmuziek. Reden genoeg dus voor een heus ABBA-festival, dat vrijdag 13 oktober onder de noemer Beleef ABBA wordt gehouden in een grote tent naast de Rijnhal in Arnhem.