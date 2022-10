Opnieuw gaat er een auto in vlammen op in Arnhem-Zuid, politie gaat uit van brandstichting

Een andere auto die vlakbij de brandende auto stond, heeft door de hitte schade opgelopen. De politie vermoedt brandstichting.



Vorig jaar gingen er in Arnhem-Zuid meerdere voertuigen in lichterlaaie op. Toen was het in één maand maar liefst vier keer raak. Ook toen brandde er een auto in Orchislaan uit. ‘Opvallend’, noemde een woordvoerder van de politie de reeks branden. Maar vooralsnog waren er destijds geen aanwijzingen dat deze branden met elkaar te maken hadden.