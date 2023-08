Opnieuw klachten over geluid Arnhems festival, maar nu vanuit andere hoek: aantal ‘iets aan de hoge kant’

VIER VRAGEN OVER Deze zomer wéér ‘snoeiharde beats’ op Stadsblok­ken: ‘Graag minder lawaai als mensen slapen’

Festival Free Your Mind hield zich afgelopen weekeinde keurig aan de regels. Tóch kwamen bij de gemeente Arnhem tientallen klachten binnen vanwege geluidsoverlast. Waarom dreunde de bas in Oosterbeek harder door dan in het centrum van Arnhem? En wat is de toekomst van Free Your Mind en andere festivals op de Stadsblokken? Vier vragen en antwoorden.