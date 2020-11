Opnieuw overleden persoon gevonden in Arnhem, politie doet onderzoek

De politie laat weten onderzoek te doen naar de doodsoorzaak. Meer informatie is op dit moment nog niet bekend.



Het gebied ligt onder een vergrootglas na de incidenten dit weekend waarbij incassobaas Cees J. vermoedelijk meerdere moorden pleegde waarna hij de hand aan zichzelf sloeg. Er zijn inmiddels drie lichamen gevonden: dat van J. maar ook van een 74-jarige man uit Soest en een 55-jarige kunsthandelaar uit het Gelderse Laren.



Bronnen rond het onderzoek stelden dit weekend dat de man mogelijk drie moorden aangekondigd had maar onduidelijk is of er een derde slachtoffer is. ,,De recherche kent deze verhalen en doet hier onderzoek naar”, zei de politie hier eerder over.



Het is niet duidelijk of het vanmiddag gevonden lichaam verband heeft met de zaken in Arnhem.