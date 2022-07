Opvang vluchtelingen met een verblijfsvergunning stokt: ‘Vang statushouders op in hotels’

Oosterbeek in de ban van spookpand in het hart van het dorp: ‘Waar bemoeit iedereen zich mee?’

OOSTERBEEK - Wat is het verhaal achter het spookpand van Oosterbeek? De verbazing in het dorp over het al jaren leegstaande pand van Lobeek Travel & Assurantiën aan de Utrechtseweg groeit. Kun je een pand wel zo lang ongebruikt laten in tijden van woningnood? De eigenaar vraagt zich af waar mensen zich mee bemoeien. ,,Wat ik ermee doe, is mijn zaak.”

10 juli