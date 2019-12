‘Organisatie vreugdevuur Den Haag voegt zich bij blokkeerboeren’

Volgens een woordvoerder Mischa Bouwer van FDF, nertsenfokker uit Laag-Soeren, heeft ‘de organisatie’ van een vreugdevuur de boeren vandaag benaderd. Of dat gaat om die in Scheveningen of de Haagse wijk Duindorp, is onduidelijk. De boeren krijgen ook al support van de bouwsector, verenigd in de stichting Bouw in Verzet.

Distributiecentra blokkeren

De boeren willen in de week voor kerst de voedselvoorziening in het hele land platleggen. Het FDF-bestuur hakt daar maandagavond de knoop over door. De blokkering van distributiecentra door het hele land ligt voor de hand, aldus Bouwer.



,,Daar kan iedereen ook makkelijk aan meedoen, het is regionaal. Maar we willen ook creatief zijn.’’ Er wordt onder meer gesproken over het platleggen van luchthaven Schiphol. ,,Daar kijken we naar, maar het is niet de planning’’, aldus Bouwer. ,,Voor ons is het simpel te regelen: we rijden erheen en klaar.’’



Afgelopen oktober gingen boeren twee keer naar Den Haag: op het Malieveld demonstreerden ze tegen het regeringsbeleid. ,,Maar op het Malieveld bereik je niks’’, meent Bouwer. ,,Het Landbouw Collectief (waarin dertien boerenorganisaties, waaronder FDF, zich hebben verenigd, JvE) heeft ook gesprekken gevoerd met de minister, maar die hebben geen donder opgeleverd.’’



Met de blokkeeractie wil FDF politiek Den Haag ‘op haar knieën’ krijgen. Bouwer erkent dat de kans bestaat dat mensen niet alles in huis kunnen halen dat ze willen voor Kerstmis. ,,Dan moeten ze maar naar boeren om spullen te halen, zoals vroeger.’’