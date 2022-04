Organisten Dorpskerk lijnrecht tegenover elkaar: hebben wc-hok en koffiehoek effect op de akoestiek?

DEN HAAG – Twee organisten van de Dorpskerk in Rheden zijn het niet met elkaar eens over de plaatsing van wc's en toiletten: de verbouwing zou effect hebben op de akoestiek. Hun conflict ligt nu bij de Raad van State.

Organist Kees van der Haak zei donderdag tegenover de Staatsraad (de hoogste bestuursrechter) in Den Haag zo snel mogelijk te willen beginnen met de plaatsing van een toiletunit en koffiecorner in de kerkzaal nabij het orgel. Maar hij moet nog even wachten: de Raad van State geeft gehoor aan het verzoek van collega-organist Piet Knossen die wil aantonen dat de akoestiek ernstig in het geding is

Eén hopeloos verouderde wc

,,We hebben de moderne toiletten hard nodig omdat we steeds meer concerten, bijeenkomsten en thema-avonden krijgen. Er is nu slechts één hopeloos verouderde wc in de kerk. Dat kan echt niet meer, het is gewoon gênant om mensen daar naar toe te sturen”, aldus Van der Haak, naast organist ook lid van het kerkbestuur.

Collega-organist - Piet Cnossen - vreest echter dat de bouw van de toiletgroep naast het orgel de muziekbeleving onaanvaardbaar aantast. Volgens hem zijn er voldoende alternatieve locaties voor de toiletten, zoals in het hoofdportaal, ondergronds, of in een nabijgelegen kerkgebouw.

Vertraging bouw kost geld

Volgens Van der Haak blijkt uit een onderzoek van geluidsdeskundige Jan Bril dat de plaatsing van de toiletten geen enkel effect heeft op de akoestiek en geluidsbeleving van de kerkzaal. Hij wil dan ook zo snel mogelijk met de bouw beginnen omdat de bouwkosten met elke week vertraging, oplopen. ,,We zijn door al het gedoe en vertraging tot nu toe al 8.000 euro extra kwijt. Dat is 15 procent van de totale bouwkosten.”

Niet gehoord

Tegenstander Cnossen voelt zich niet gehoord door het kerkbestuur en collega-organist Van der Haak, die volgens hem niet over een oplossing willen praten. ,,Je verwacht toch dat ook een kerkbestuur de democratie hoog in het vaandel heeft staan. Maar er viel en valt niet over te praten. Zij willen dit plan en niets anders.”

Van der Haak vindt dat er wel degelijk binnen de gehele kerkgemeenschap over gesproken is, waaruit bleek dat een meerderheid vóór de toiletten in de kerkzaal zit.

Cnossen gaat musicus en akoestisch Hans Kooiker inschakelen en krijgt van de Raad van State een paar weken de tijd om met een tegenrapport te komen. De zaak zal eind mei, begin juni verder gaan.