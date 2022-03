Oud-burgemeester en SGP-boegbeeld Eppie Klein gaat aan de slag als informateur in Renkum

RENKUM - De inkt van de verkiezingsuitslag is nog nauwelijks opgedroogd, of er is in Renkum al een informateur aangesteld: SGP-politicus Eppie Klein (66) gaat de aankomende dagen om de tafel met de zes politieke partijen uit Renkum.

Klein is aangesteld door GemeenteBelangen, dat vorige week bij de gemeenteraadsverkiezingen de grote winnaar in Renkum was. De lokale partij verdubbelde en sleepte liefst acht zetels in de wacht.

Volgens Daniëlle van Bentem van GemeenteBelangen is de keuze voor Klein een logische: ,,Onze fractie is bewust op zoek gegaan naar een voor Renkum onpartijdig persoon met politieke en bestuurlijke ervaring én openstaat voor vernieuwing. De fractievoorzitters van de andere partijen kunnen zich goed vinden in onze keuze voor de heer Klein.”

Klein was eerder (waarnemend) burgemeester van Renkum, Lingewaal en Scherpernzeel. Ook was hij vijftien jaar lang fractievoorzitter van de SGP in Gelderland. In 2015 stopte hij daarmee. Het is de bedoeling dat Klein voor het einde van de maand de eerste verkennende gesprekken met de verschillende partijen heeft afgerond. Dan moet duidelijk zijn welke partijen met elkaar een coalitie kunnen vormen. Van Bentem: ,,We streven ernaar om op 20 april het traject volledig te hebben afgerond.”