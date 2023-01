Oud en niet goed ter been meer, maar toch naar het theater: dat kan binnenkort in Arnhem

ARNHEM - Stel: je woont in een verzorgingshuis, bent niet meer zo goed ter been en wilt graag nog eens naar het theater. Kan dat? In Arnhem binnenkort wel als het Posttheater en de DrieGasthuizenGroep (DGG) een proef beginnen met theater voor ouderen.

Er komen speciale voorstellingen voor de bewoners van DGG. En die kunnen ze op drie manieren bijwonen: in het theater zelf, met een groep van ongeveer twintig mensen in een van de huiskamers van de zorggroep, of in de eigen woning als ouderen nog zelfstandig wonen of thuiszorg ontvangen.

,,Niet al onze bewoners zijn zo mobiel dat ze nog makkelijk naar een theater vervoerd kunnen worden”, zegt Bianca Peters, coördinator van het Uitbureau van de DrieGasthuizenGroep. ,,Dus het is handig dat er verschillende mogelijkheden zijn: er is een groep die nog met plezier de bus naar het theater in gaat. Voor anderen, voor wie dat bezoek te veeleisend is, kan de voorstelling gestreamd worden. Zo kan iedereen op hetzelfde moment naar de voorstelling kijken.”

Uitjes regelen voor bewoners

Het Uitbureau heeft als taak om uitjes voor de bewoners te regelen. Peters: ,,Maar we merken dat de zorgzwaarte van onze bewoners toeneemt. We zijn daarop op meer terreinen aan het kijken naar hybride uitstapjes. We kunnen naar de natuur gaan, maar we kunnen de natuur ook het huis binnenbrengen. Met kruidentuintjes. Of door bloemen te plukken en er boeketten van te maken. Zo moet je deze samenwerking ook zien. En dan is het fijn dat het Posttheater in de buurt is, en we geen eind hoeven te rijden. Veel van onze bewoners kennen het theater ook, het is natuurlijk een bekende naam.”

Roel Coppelmans van het Posttheater denkt dat de samenwerking met zorginstellingen grote mogelijkheden biedt voor theaters. In coronatijd, toen veel zalen gesloten waren of maar weinig publiek mochten toelaten, ontwikkelde hij het V-ticket.

Coppelmans gelooft heilig in het idee

Mensen konden een kaartje kopen voor een voorstelling, en die of in de zaal bekijken of thuis via een stream volgen. Dat werkte, maar tegelijkertijd zijn er aarzelingen bij artiesten: heeft dit model echt toekomst? Die aarzelingen zijn er niet bij Coppelmans. Hij gelooft heilig in het idee.

,,Theaters kunnen niet alleen meer bestaan van optredens op de vloer. Dat is een aflopende zaak. We moeten innoveren. We moeten de toekomstbestendigheid van onze theaters vergroten. En voorstellingen voor de zorg zijn een interessante optie. Je kunt daar ook veel meer mee doen. Denk aan interviews die we maken en je voorafgaand aan een voorstelling thuis kunt zien. Of denk juist aan interviews na de voorstelling, die we zowel hier in het theater als via een stream kunnen uitzenden. We staan pas aan het begin van een hele ontwikkeling.”

Huiskamers als theatertjes

Bij de DrieGasthuizenGroep, waar 613 mensen in een van de zorgcomplexen wonen, worden de huiskamers aangekleed als een soort theatertjes, met gordijntjes bijvoorbeeld. Een groep bewoners kan daar samen kijken. De voorstellingen zullen ’s middags worden uitgezonden; de optredens die normaliter in het Posttheater zijn, beginnen rond achten. ,,En voor onze mensen is dat vaak te laat”, zegt Peters.

Dit jaar zullen er vier of vijf speciale voorstellingen voor de DrieGasthuizenGroep gemaakt worden. Coppelmans hoopt meer zorginstellingen in Arnhem en omgeving voor het concept te interesseren. De gemeente Arnhem steunt de pilot financieel.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.