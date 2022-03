Oud-Kamerlid gaat in Arnhem aan de slag als informateur, GroenLinks laat felicitaties aan Forum achterwege

Komst van vluchtelin­gen in Oosterbeek laat op zich wachten, mogelijk pas in mei

OOSTERBEEK - De komst van vluchtelingen in Oosterbeek laat nog op zich wachten. Mogelijk vestigen de eerste asielzoekers zich pas in mei in het voormalige blijf-van-mijn-lijfhuis aan de Nico Bovenweg. ,,We zijn nog volop bezig met een inpandige verbouwing”, zegt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (CAO).

21 maart