Oud-prof Rein Baart trots op DUNO-zoon: ‘Balans tussen trainer en vader zijn niet altijd makkelijk’

,,Het was tijd voor de stap terug naar boven”, verklaart Baart junior, pal na de training en nog met natte haren van de regen. ,,Ik heb negen jaar in de opleiding van De Graafschap gespeeld, maar daar had ik het niet meer naar mijn zin. Daarom ben ik twee jaar geleden teruggegaan naar Angerlo. Naar mijn vrienden. Maar nu was het weer tijd voor hoger niveau.”