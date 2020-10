Oudere man in kritieke toestand na zware mishandeling Arnhem; vijf jongeren nog spoorloos

Reconstruc­tie moet antwoord geven: was dood Rozenburg­se moeder opzet of een ongeluk?

8:30 Vandaag staat de 34-jarige Rotterdammer Ronald M. terecht voor het doodsteken van zijn ex. Justitie verwijt hem doodslag, de verdachte beweert dat sprake is van een noodlottig ongeval. De uitkomst van de reconstructie die in juni plaatsvond in de woning waar het drama zich afspeelde, moet uitwijzen of het verhaal van M. op waarheid berust.