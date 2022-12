Overal vacatures en toch nog duizenden werklozen in Arnhem: zo helpt de gemeente hen aan werk (of niet)

Arnhem voor Eeuwig De opvolger van Sacré Coeur aan de Velperweg is ondertus­sen ook alweer gesloopt

In de rubriek Arnhem voor eeuwig beschrijft Peter Bloemendaal, oud-journalist van de Arnhemse Courant, aan de hand van foto’s het leven in Arnhem in vroeger dagen. Vandaag: Sacré Coeur, dat ooit als een hotel werd gebouwd dat al na tien jaar failliet ging.

5 december