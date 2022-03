Overleden CDA-kandidaat krijgt 54 stemmen bij verkiezingen in Rheden: ‘Dit overschaduwt alles’

Arnhemse Nathalie Nede grijpt naast titel ‘Beste raadslid’, Diederik Boomsma wint verkiezing

HILVERSUM/ ARNHEM - In het tv-programma ‘M’ is Diederik Boomsma van CDA in Amsterdam maandagavond uitgeroepen tot het beste raadslid van Nederland. Nathalie Nede van de ChristenUnie in Arnhem was voor de uitzending afgevallen.

16 maart