Overleden persoon aangetroffen in de Rijkerswoerdse Plassen bij Arnhem

Vriend van vroeger: ‘Martijn is misschien dader, maar net zo goed slachtoffer, dat mogen we niet vergeten’

Het lichaam zou rond een uur of zeven vanochtend zijn gevonden door een passant. Naar verluidt dreef het bij de oranje boeien in het recreatiegedeelte van de plas. Het zou gaan om een man. Rond kwart over tien reed een lijkwagen het terrein op. Het lichaam is voor onderzoek naar het centrum Forensische Opsporing in Elst gebracht.