Overzicht: deze winkels en horeca gingen in juli 2022 open (of dicht) in Arnhem

FLFL

Deze nieuwe, volledig veganistische restaurantketen opende in juli 2022 een filiaal in de Jansstraat in Arnhem. Bij FLFL haal je falafel met huisgemaakte sauzen in onder meer een salade of wrap. Lees hier meer over deze horecazaak.

Brasserie De Boerderij

Het is weliswaar geen nieuwe, verhuisde of gesloten zaak, maar over Brasserie De Boerderij werd wel wetenswaardig horecanieuws bekend in juli! De brasserie werd op 5 juli 2022 verkozen tot één van de beste terrassen van Nederland. In dit artikel lees je er meer over.

LOTS Coffee

Hotspotalert! Een nieuw koffiezaakje is altijd leuk. Lots Coffee & brunch club kwam er in juli 2022 bij in Arnhem. Wat je er allemaal voor lekkers kunt bestellen lees je hier.

Mevrouw Knispel

Een leuk winkelnieuwtje voor de vintageliefhebbers onder ons: Mevrouw Knispel opende in de Steenstraat. Het is een zaak vol kleine vintage meubeltjes en veel planten. Bekijk hier hoe de zaak eruit ziet en lees meer over eigenaar Mariëlle.

Winkel van G-star

Het is nog niet duidelijk waarom, maar eind juli ging de winkel van G-star RAW dicht in Arnhem. indebuurt speurt nog naar de reden hiervoor. Weet jij meer? Laat dan van je horen via arnhem@indebuurt.nl.

The Game Box

Er hing al een tijdje kleurrijke reclame op de ramen van het pand bij het station, toen eindelijk bekend werd wanneer de nieuwe gamehall in Arnhem open ging. De eerste fanatieke gamers konden vanaf 29 juli 2022 terecht bij The Game Box Arnhem.

Eazie

Aan de uitbundige foto’s en logo’s op de gevel was al maanden te zien dat er een Eazie bij station Arnhem zou openen. Wanneer was echter nog de vraag. In juli 2022 was het zo ver! Je kan bij Eazie Arnhem nu terecht voor wokmaaltijden, salades, wraps, fruitige smoothies en meer.

Bistrobar 7th

Achter de Primark (voorheen de Bijenkorf) opende in juli Bistrobar 7th. Op het gezellige pleintje waren al een aantal terrasjes te vinden, zoals die van ZafVino en Rasasari, en nu heeft het er nog een bij. Hier lees je meer over deze nieuwe zaak.

HEMA Rijnstraat

Een historisch moment voor de Arnhemse binnenstad: op 30 juli 2022 was de HEMA in de Rijnstraat voor het laatst open. Gelukkig krijgen stadsgenoten er wel een nieuwe vestiging voor terug in het Musiskwartier. Wanneer die open gaat lees je in dit artikel. Ben je nog een beetje treurig om het sluiten van het filiaal tegenover de Mac? Bekijk dan deze nostalgische foto’s van de HEMA in de Rijnstraat.

