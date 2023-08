Pand van Charles Ratelband verpaupert, waarom gebeurt er niets met dit prachtige landhuis?

Ratelband opent kantoor in monumen­taal Huis Mariëndaal

ARNHEM/ OOSTERBEEK - De Arnhemse ondernemer Charles Ratelband heeft het startsein gegeven voor een ‘bescheiden renovatie’ van een van de vier verdiepingen van Huis Mariëndaal (1857) in Oosterbeek. Het is volgens Ratelband de voorfase van een grootschalig renovatieplan van het monumentale landhuis met bijgebouwen en omringende tuin dat in de loop van de komende jaren zijn beslag moet krijgen.