Passie slaat toe bij NEC en Vitesse: dit zijn de grootste derby’s op de wereld

Dit is waarom Schuyt­graaf en Saksen Weimar in Arnhem Vinex-wij­ken zijn

Arnhem zit vol bijzondere wijken. Wat dacht je van bloemkoolwijken De Laar en Elderveld, de Burgemeesterswijk, Schuytgraaf en Saksen Weimar? Over die laatste twee gaan we het hebben, want die zijn een Vinex-wijk. Misschien heb je wel eens van die term hebt gehoord, maar wat houdt het eigenlijk in?