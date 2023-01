,,Die planken kunnen zo weg hoor, er zitten gewoon ramen achter”, vertelt Peter Bax, directeur-eigenaar van AVB Vastgoed Arnhem,. ,,Die heb ik ervoor laten zetten omdat ik niet wil dat er mensen er naar binnen gaan, feestjes gaan houden en drugs gaan gebruiken. Of dat er daklozen gaan slapen. We gaan dat risico niet nemen.”

Hij vindt zijn keuze voor de bouw van zes studio’s in het pand een hele logische. Wonen nabij het uitgaanscentrum is immers al in opmars. ,,Dan is de keuze makkelijk gemaakt. Maar alles loopt helaas vast op het geluid.”

Vrees voor oplopende kosten voor omringende horeca

Bax heeft begrepen dat geluidsregels ertoe leiden dat bij klachten vanuit bewoners over de omringende horeca extra maatregelen moeten worden genomen om deze tegen te gaan. Dat roept associaties op met kostbare ‘doos-in-een-doos constructies’ en ambtenaren die metingen komen doen die de ondernemers in de horeca op kosten jagen. Hij ziet de regels het liefst omgedraaid. ,,Leg de verantwoordelijkheid bij de eigenaar, geef mij de kans om de appartementen zo te isoleren dat het aantal decibellen aan de binnenkant binnen de perken blijft.”

Hij oppert dat de gemeente drie jaar terug of nog langer geleden openstond voor dit idee. ,,Ik kreeg te horen dat er gewerkt werd aan verandering van de regels maar ik heb daar niets meer van gehoord.”

Los daarvan is Bax ervan overtuigd dat de huurders die een keuze maken om te gaan wonen in een uitgaanscentrum niet zullen klagen over lawaai. ,,Die zullen juist voor meer vertier zorgen want anders ga je daar niet wonen.”

Korenmarkt 39 en 40 in het Arnhemse uitgaanshart, met de ramen boven en beneden afgedekt door planken om vernielingen te voorkomen. Links café Shooters, dat deel uitmaakt van 39. Rechts Café Dollars.

‘Aantrekkelijke woningen voor personeel horeca dicht bij hun werk’

Buurman Frank de Wildt van Café Dollars voorziet wel problemen. ,,Tegen het gedreun van de zaken eromheen valt niet tegenop te isoleren. Laat het horecaplein voor de horeca, appartementen passen daar niet tussen.” Hij lacht: ,, We vinden het wel goed nu, zonder horeca en wonen naast ons. Laat de patstelling maar zo blijven.”

Bax zegt op zijn beurt dat hij met zijn idee voor studio’s in feite inspeelt op de vraag naar goede huisvesting voor horecapersoneel. ,,Er is een tekort aan dat personeel, als ondernemers dan werk kunnen aanbieden met huisvesting erbij snijdt het mes aan twee kanten. Ondernemers hebben dat ook kenbaar gemaakt. Er is veel belangstelling voor.”

De voordeur van Korenmarkt 40 in Arnhem, voorzien van planken om te voorkomen dat mensen naar binnen dringen in het leegstaande pand,

Arnhem kan niet afwijken van landelijke geluidsnormen

Wethouder Bob Roelofs benadrukt dat inmiddels gesprekken gaande zijn met Bax maar details daarover wil hij niet kwijt. ,,We zijn in overleg over de mogelijkheden.” Aan de landelijke geluidsnormen kan de gemeente niet tornen, benadrukt Roelofs ,,Dat maakt dat de combinatie van horeca of nachthoreca en wonen overal lastig is, niet alleen in Arnhem.”

Zowel Bax als Roelofs geven aan dat het aanzien van de Korenmarkt nu veel te lijden heeft onder de leegstand. ,,Het gebied verdient een veel betere en mooie uitstraling”, benadrukt Roelofs. ,,Daar zetten we ons als gemeente voor in, samen met de ondernemers.” Roelofs wijst op de herinrichting van het plein die op stapel staat. ,,Ook is het mooi dat de Foodhall in de Korenbeurs bijna opengaat, dat komt het hele gebied ten goede.”

Bax juicht deze ontwikkelingen ook toe. Hij wil niet blijven hangen in het verwijt dat de gemeente ooit een ander systeem heeft beloofd over de regels van de geluidsbelasting. ,,Ik sta open voor verder overleg.”

KADER Swingcafé was in het weekend altijd volle bak

In de jaren 80 van de vorige eeuw begon Willem Geene in het voormalige hotel Meester op Korenmarkt 40 met het Swingcafé: een nachtzaak die tot in de kleine uurtjes doorging. De ingang zat aan de Duizelsteeg, want tot zover loopt het grillig gevormde pand door. Het was er altijd volle bak in het weekend.

,,Alles werd anders toen de gemeente op een dag de nachtvergunning introk”, vertelt Emile Ratelband, die het Swingcafé later overnam. Het werd Club Swing in combinatie met Bewegen aan de Rijn, een sport- en fitnesscentrum. Aan de kant van de Duizelsteeg verrees later Ohmsu, een club van Rolls Ratelband, een luxe staptent met strikt deurbeleid en een Aziatisch sfeertje. Dat is al weer vele jaren geleden.

Even heeft Niels Breeman van muziek- en danscafé The Move aan de Varkensstraat nog overwogen om te verhuizen naar het voormalige Swingcafé, overleg was al begonnen. Maar The Move heeft de Korenmarkt nooit gehaald.

