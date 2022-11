Penseelstreken Vincent van Gogh komen tot leven in dialoog met het Nederlands Kamerkoor in Musis

Waar de Zonnebloemen van Van Gogh en ook De Kus van Klimt de muziek van Debussy, Mahler en bijvoorbeeld Schönberg elkaar zo intens raken kan het niet anders dan dat alle zintuigen geprikkeld worden. Tido Visser, die namens het koor verantwoordelijk is voor het unieke concept, legt uit hoe euforisch dat is.

Wat gaan we meemaken?

„Kort? Painting the future on the canvas of the past. Schilderkunst en muziek uit de fin-de-siècle vloeien samen. Penseelstreken van Van Gogh en Klimt zijn door de Italiaanse multimediastudio Fuse geanalyseerd. De kunstenaars lijken tijdens het concert door te schilderen, hun werken reageren live op biometrische data. Dus op koorklanken, bewegingen van de dirigent en zelfs reacties van publiek in de zaal. Op twee enorme schermen van veertien meter breed voltrekt zich een kleurrijk, intrigerend visueel spektakel. Met telkens een ander resultaat.”

Quote Dit wordt een reis door het mooiste muzikale repertoire dat in het Parijs van Van Gogh werd gecompo­neerd Tido Visser

Jullie spreken over een audiovisuele reis door de fin-de-siècle, een periode die opvallende gelijkenissen vertoont met onze tijd.

„Ook toen vluchtten mensen graag in schoonheid. Dit wordt een reis door het mooiste muzikale repertoire dat in het Parijs van Van Gogh en het Wenen van Klimt in die periode werd gecomponeerd. Het was een periode van decadentie, een tijd waarin mensen zich onderdompelden in een droomwereld terwijl het onheil aan de deur rammelde. De Eerste Wereldoorlog stond op punt van uitbreken, gevolgd door een pandemie. De pandemie hebben wij achter de rug, die grote oorlog vrezen we.”

Loodzware kost?

„Nee, toch niet. Eerder een duik in één van de meest fascinerende tijden, in beeld én muziek. En in de schoonheid van een tijd die de onze raakt. Het is ook een sprong in de toekomst, een soort trip in een droomwereld. Deze zomer gingen we in première, in Wenen en het publiek reageerde euforisch! Morgen staan we in Musis, Arnhem.”

Dit is gemaakt voor de geoefende kijker en luisteraar.

„Deze voorstelling is een ervaring voor jong en ouder. Neem dus vooral ook je (klein)kinderen mee, zij zullen het geweldig vinden omdat ze zo visueel zijn ingesteld. Ze zullen zich vergapen aan de ongelofelijke vibes. Meer kinderen in de zaal vraagt iets van ons publiek. Kinderen zorgen voor reuring. Kijk dus vooral niet verongelijkt opzij of achterom omdat de dynamiek net even anders is dan je gewend bent.”

Vrijdag 18 november, 20.00 uur, Musis Arnhem. Kaarten kosten 34,50 euro.

Volledig scherm Nederlands Kamerkoor met de uitvoering ‘Van Gogh in Me’. Vrijdag 18 november te zien in Musis Arnhem. © Julia Wesely