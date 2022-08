Personeelstekort in Arnhem: dit merk jij ervan

indebuurtJe hoeft maar een krant open te slaan en je leest er iets over: het personeelstekort in Nederland. Inmiddels heeft dit gevolgen voor veel sectoren en dat is ook te merken in Arnhem. Herken jij één van de volgende problemen en situaties?

Het personeelstekort in Nederland is ontstaan door verschillende oorzaken. Onder andere de vergrijzing, een groter aanbod aan banen en het ontstaan van nieuwe soorten banen dragen bij aan dit probleem. Op dit moment zijn er voor elke 133 vacatures 100 werkzoekenden beschikbaar.

Geldautomaten vaker buiten gebruik

Geldautomaten in Arnhem zijn vaker buiten gebruik, in de zomerperiode gebeurt dit nog meer dan anders. Dit komt door een personeelstekort bij geldtransportbedrijf Brink’s. Het bedrijf zorgt ervoor dat het briefgeld in geldautomaten wordt aangevuld.

Brink’s en Geldmaat maken een schatting van hoeveel geld er wordt opgenomen. Op basis daarvan weten ze wanneer het geld moet worden aangevuld. In de zomer wordt er doorgaans meer geld uit de muur gehaald. Heb je contant geld nodig en is de dichtstbijzijnde automaat buiten gebruik? Hier in Arnhem vind je de andere geldautomaten.

Horeca noodgedwongen dicht

Veel horecagelegenheden hebben door het personeelstekort te weinig mensen in dienst. Daardoor moeten ze soms onverwacht één of meerdere dagen dicht, bijvoorbeeld door ziekte. Ook zijn er horecazaken die de openingstijden hebben aangepast en bijvoorbeeld één of meerdere dagen per week dicht zijn.

Veel Arnhemse horecazaken zijn dringend op zoek naar nieuw personeel, onder andere bij Pinoccio op de Korenmarkt, Grand Café en MAMS. Zaken als STAN&CO en Trio IJssalon sluiten eerder op de avond hun deuren.

Minder treinen en bussen

Bij de NS is het personeelstekort zo nijpend dat er op dit moment 1.100 vacatures openstaan. Om die reden heeft de NS al een paar keer de dienstregeling moeten aanpassen. Op verschillende trajecten zijn er treinen geschrapt. Ook Arnhemmers moeten eraan geloven, want ook op het traject tussen Arnhem en Schiphol is de dienstregeling aangepast. Eerst reden hier treinen om de tien minuten, nu om het kwartier.

Niet alleen de NS heeft te kampen met personeelstekort, ook Breng heeft er last van. Op de website van de vervoerder staat dat het verstandig is om vlak van te voren je reis te plannen, omdat er door het personeelstekort bussen uit kunnen vallen.

Buschauffeur Joop van Oosterom rijdt op lijn 10 naar Papendal. Voor een verhaal over (dreigend) tekort aan buschauffeurs.

Kinderopvang gesloten

Heb jij kinderen? Dan heb je misschien wel last van het personeelstekort in de kinderopvang. Landelijk zijn er in die sector op dit moment 4.000 medewerkers te weinig. Er zijn bijvoorbeeld lange wachtlijsten, van een paar maanden tot enkele jaren. Hierdoor zitten Arnhemse ouders soms met de handen in het haar omdat zij moeten werken, maar geen opvang hebben voor de kinderen.

Zaken worden geschrapt bij de rechtbank

Volgens de Volkskrant blijven zaken bij de rechtbank in Arnhem liggen omdat er personeelstekort is. Ze hebben niet genoeg rechters en ander personeel. De delicten die blijven liggen gaan om diefstallen, verkeersovertredingen en het bezit van softdrugs.

Consultatiebureau

De Gelderlander meldt dat door personeelstekort er bij de jeugdgezondheidszorg (JGZ), onderdeel van de GGD, minder kinderen terecht kunnen bij het consultatiebureau. “Het houdt in dat mensen met wie het goed gaat, minder vaak een oproep voor het consultatiebureau zullen krijgen”, vertelt Janine Bezem, manager jeugdgezondheidszorg bij de GGD, aan de Gelderlander

