Peuter (2) klimt in onbewaakt ogenblik op wasmand en valt over balustrade

Voor hulp aan de tweejarige Jabir rukte een traumahelikopyer uit en kwam later een ambulance die hem naar het ziekenhuis bracht. De jongen heeft volgens zijn vader verschillende verwondingen opgelopen. ,,Hij heeft een been gebroken, hij is gewond geraakt aan het hoofd, zijn kin is kapot en er zijn tanden losgeraakt. Ook heeft hij pijn als hij ademt.” In het ziekenhuis is zijn moeder bij hem. ,,Zij geeft hem borstvoeding. Hij kan een beetje drinken.”