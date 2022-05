Piloot (62) gewond bij ongeluk met zweefvliegtuig bij Terlet

Oorlogsge­weld in Oekraïne geeft 4 mei stilte een extra lading; hier zijn de herdenkin­gen in de regio

RHEDEN/RENKUM ‘We staan stil bij mensen die hun leven gaven om anderen te bevrijden en te helpen. We zijn samen stil, met onze gedachten bij mensen die het leven gaven door onderdrukking of in de strijd voor vrijheid. We herdenken wat was en we denken aan de mensen die nu de gevolgen ondervinden van oorlog en strijd. ‘

