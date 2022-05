Plannen voor nieuw kazerne op vliegbasis Deelen weer wat dichterbij: ‘Staat volledig los van vertrek boeren’

De bibliothe­ken in Renkum maken plan voor verhuizing: intrekken bij gemeente en Doelum

De vestigingen van Bibliotheek Veluwezoom in Oosterbeek en Renkum gaan hoogstwaarschijnlijk verhuizen. De bibliotheek in Oosterbeek trekt in bij de gemeente Renkum. Die in Renkum moet in multifunctioneel centrum Doelum komen.

11 mei