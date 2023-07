Plattenburg vreest nog altijd dat deel Schaapsdrift in Arnhem ‘plat’ moet voor aanleg nieuwe woonwijk

‘Politieke chaos’ rond beoogde doorbraak voor Arnhemse buurt Schaaps­drift: partijen zien voorstel plots niet meer zitten

Een beoogde doorbraak in de voortslepende kwestie over de Schaapsdrift en omgeving in Arnhem staat op losse schroeven. Partijen die hun naam onder een nieuw voorstel voor de buurt hebben gezet, zien dat ineens niet meer zitten.